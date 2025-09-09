Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Непале протестующие подожгли резиденцию премьера

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Протестующие подожгли резиденцию премьер-министра Непала Шармы Оли, пишет Himalayan Times.

12

«Демонстранты во вторник собрались возле частной резиденции премьер-министра Шарма Оли в городе Балкот, призывая к ответственности за гибель людей в понедельник. Во время протеста демонстранты подожгли его резиденцию», — говорится в публикации.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, есть сообщения о перестрелках.

По данным газеты, демонстранты в других городах подожгли резиденции нескольких политиков, включая министра связи и информационных технологий Притхви Суббы Гурунга и ушедшего в отставку главы МВД Рамеша Лекхака.

Протесты в Непале.

В конце прошлой недели власти запретили соцcети, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий. Среди них Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Компартии Непала — главной оппозиционной силы в парламенте — назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие соцсетей может привести к хаосу.

Восьмого сентября в Катманду, а затем и других городах начались массовые акции протеста, в которых участвовала в основном молодежь. СМИ назвали это «Революцией поколения Z». В стычках с полицией погибли 19 протестующих, более 300 получили ранения. Оппозиционные партии призвали премьер-министра страны Шарму Оли уйти в отставку. Во вторник правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.