В Непале протестующие подожгли резиденцию премьера

Восьмого сентября в Катманду, а затем и других городах начались массовые акции протеста, в которых участвовала в основном молодежь. СМИ назвали это «Революцией поколения Z». В стычках с полицией погибли 19 протестующих, более 300 получили ранения. Оппозиционные партии призвали премьер-министра страны Шарму Оли уйти в отставку. Во вторник правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей.