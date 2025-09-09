Ричмонд
300 кг наркотиков среди яблок. Таможенники перехватили заграничную контрабанду на 250 миллионов

300 кг наркотиков, спрятанных в фуре с яблоками, обнаружили российские таможенники. Контрабанда была из Молдовы. Подробности 9 сентября сообщает ФТС России.

Фуру, доставившую из республики 21 тонну яблок, остановили сотрудники таможенной службы в Подмосковье. Во время досмотра в полу прицепа было обнаружено три тайника. Из них доставили 106 полимерных брикетов.

После экспертизы выяснилось, что в них находились метадон, клефедрон и гашиш. На «черном» рынке их можно продать примерно за 250 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических веществ, совершенной организованной группой, в особо крупном размере. Виновным может грозить пожизненное лишение свободы.