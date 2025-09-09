Поезд протаранил легковой автомобиль

На место ЧП немедленно прибыли экстренные службы. Спасатели МЧС провели сложную операцию по извлечению водителя из покореженного автомобиля. Пострадавшего в тяжёлом состоянии передали бригаде медиков. Не остались в стороне и пассажиры поезда. Спасатели эвакуировали из состава двух маломобильных пассажиров и передали их сопровождающим. К счастью, их жизни ничего не угрожает, медицинская помощь не потребовалась.
Операцию по спасению проводили 11 специалистов МЧС России при поддержке двух единиц специализированной техники. Благодаря их профессионализму и слаженным действиям удалось оперативно оказать помощь всем пострадавшим.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Правоохранительные органы устанавливают причины трагического инцидента на железнодорожном переезде.