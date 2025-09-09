Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд протаранил легковой автомобиль

Шокирующее происшествие случилось на железнодорожном переезде в Полесске: с поездом, следовавшим из Советска в Калининград, врезался легковой автомобиль.

Источник: Янтарный край

На место ЧП немедленно прибыли экстренные службы. Спасатели МЧС провели сложную операцию по извлечению водителя из покореженного автомобиля. Пострадавшего в тяжёлом состоянии передали бригаде медиков. Не остались в стороне и пассажиры поезда. Спасатели эвакуировали из состава двух маломобильных пассажиров и передали их сопровождающим. К счастью, их жизни ничего не угрожает, медицинская помощь не потребовалась.

Операцию по спасению проводили 11 специалистов МЧС России при поддержке двух единиц специализированной техники. Благодаря их профессионализму и слаженным действиям удалось оперативно оказать помощь всем пострадавшим.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Правоохранительные органы устанавливают причины трагического инцидента на железнодорожном переезде.