Осквернение мемориала с Вечным огнем под Челябинском стало уголовным делом

Речь идет о статье УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».
«В настоящее время следователем СК России выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.
Напомним, что инцидент произошел в Сосновском районе, в селе Долгодеревенское. Там неизвестные пожарили яичницу на звезде с Вечным огнем, которая установлена на мемориале «Защитникам Отечества». Остатки продуктов и обугленную веревку увидели сотрудники местной администрации, когда совершали утром плановый обход.