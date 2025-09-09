Осквернение мемориала с Вечным огнем под Челябинском стало уголовным делом

Напомним, что инцидент произошел в Сосновском районе, в селе Долгодеревенское. Там неизвестные пожарили яичницу на звезде с Вечным огнем, которая установлена на мемориале «Защитникам Отечества». Остатки продуктов и обугленную веревку увидели сотрудники местной администрации, когда совершали утром плановый обход.