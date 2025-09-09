Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осквернение мемориала с Вечным огнем под Челябинском стало уголовным делом

Устанавливать обстоятельства произошедшего и искать виновных теперь будут следственные органы. По факту вандализма возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Источник: Вечерний Челябинск

Речь идет о статье УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

«В настоящее время следователем СК России выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел в Сосновском районе, в селе Долгодеревенское. Там неизвестные пожарили яичницу на звезде с Вечным огнем, которая установлена на мемориале «Защитникам Отечества». Остатки продуктов и обугленную веревку увидели сотрудники местной администрации, когда совершали утром плановый обход.