Пьяный сын высокопоставленной сотрудницы Воронежского ФНС устроил смертельное ДТП

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, виновник ДТП имел признаки алкогольного опьянения. Причем, как выяснилось, это не первый случай, когда он садился за руль нетрезвым. В 2022 году Гусев отказался от освидетельствования и был лишен водительских прав. Однако спустя полтора года его снова задержали пьяным. Также на его счету числится более 50 неоплаченных штрафов, большая часть из которых выписана за превышение скоростного режима.