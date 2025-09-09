Пьяный сын высокопоставленной сотрудницы Воронежского ФНС устроил смертельное ДТП

В Воронеже в результате столкновения легковушки с полуприцепом погибла 23-летняя девушка. Как сообщает телеграм-канал Baza, транспортным средством в состоянии опьянения управлял 31-летний Антон Гусев, сын высокопоставленной сотрудницы регионального управления ФНС.
По информации Госавтоинспекции Воронежской области, авария произошла 3 сентября около 23:15 на улице Хользунова, у дома № 88. 31-летний местный житель, управлявший «Фольксваген Гольф», двигался по улице Хользунова — со стороны Московского проспекта в направлении улицы Антонова-Овсеенко. По предварительным данным, во время перестроения он не справился с управлением. Его автомобиль сначала врезался в припаркованный грузовик «МАН», а затем его отбросило в попутный «Рено Логан» под управлением 37-летней местной жительницы.
В результате столкновения пассажирка «Фольксваген Гольф», 23-летняя жительница Сочи, от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель иномарки получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, виновник ДТП имел признаки алкогольного опьянения. Причем, как выяснилось, это не первый случай, когда он садился за руль нетрезвым. В 2022 году Гусев отказался от освидетельствования и был лишен водительских прав. Однако спустя полтора года его снова задержали пьяным. Также на его счету числится более 50 неоплаченных штрафов, большая часть из которых выписана за превышение скоростного режима.
По факту произошедшего сотрудниками полиции начата проверка.
Как пишет Baza, родственники погибшей Валерии Султановой выражают серьезные опасения по поводу возможного ухода Антона Гусева от ответственности из-за высокого положения его матери. Она занимает пост главного государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства в Управлении ФНС по Воронежской области. Близкие девушки утверждают, что, несмотря на официальную проверку, уголовное дело по факту нынешней аварии до сих пор не возбуждено, а сам Гусев после выписки из больницы находится на свободе.