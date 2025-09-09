В Башкирии иностранец убил 34-летнего мужчину и скрылся

По данным следствия, в четверг, 4 сентября, в арендованной квартире на улице Мира выпивали четверо иностранцев, и в какой-то момент между двумя гостями возникла ссора. В ходе конфликта 54-летний мужчина нанес 34-летнему земляку ножевое ранение в область груди. Ошарашенные свидетели поспешили убежать из квартиры и позвать на помощь: они попросили прохожих вызвать полицию и скорую. Прибывшие на место трагедии экстренные службы констатировали смерть молодого человека, а его убийца поспешил скрыться. Задержали иностранца на следующий день и заключили в СИЗО.