В Иркутской области иностранные граждане оформляли фиктивную регистрацию. 40-летний житель Иркутска незаконно поставил на учет в доме своей тети более 200 человек. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, полицейские сняли мужчину с регистрационного учета по месту жительства.
— В селе Максимовщина одна из жительниц в течение месяца фиктивно зарегистрировала более 30 иностранных граждан, не намереваясь предоставлять им реальное жилье, — рассказали в пресс-службе полиции.
Такое же правонарушение совершил житель рабочего поселка Маркова, поставив на учет свыше 20 иностранцев.
Правоохранители завели уголовные дела в отношении владельцев «резиновых» квартир. Сотрудники миграционного отдела обнаружили незаконную деятельность, основываясь на материалах проверки прокуратуры.