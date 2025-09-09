В Иркутской области иностранные граждане оформляли фиктивную регистрацию. 40-летний житель Иркутска незаконно поставил на учет в доме своей тети более 200 человек. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, полицейские сняли мужчину с регистрационного учета по месту жительства.