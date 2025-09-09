Трое подростков пострадали в ДТП на дороге Усть-Кута

В Усть-Куте трое подростков пострадали в ДТП. Оно произошло на улице Халтурина в вечернее время. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107», выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой «Тойота Алекс».