Трое подростков пострадали в ДТП на дороге Усть-Кута

В Усть-Куте трое подростков пострадали в ДТП. Оно произошло на улице Халтурина в вечернее время. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107», выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой «Тойота Алекс».
— В результате аварии водитель Жигулей обратился в больницу. Также помощь врачей понадобилась троим пассажирам Тойоты в возрасте 16 и 17 лет, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Виновник дорожного происшествия не имел водительских прав. Инспекторы предписали мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояния алкогольного опьянения. Правоохранители проводят проверку, которую проконтролирует прокуратура.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Усть-Илимске задержали водителя, скрывшегося с места аварии.