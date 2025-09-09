Ричмонд
Экс-премьер Таиланда проведет год в тюрьме

Верховный суд Таиланда приговорил к году тюремного заключения экс-премьера страны Таксина Чинавата. Об этом во вторник сообщила газета Bangkok Post.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Суд рассмотрел дело о том, что Чинават незаконно провел 120 дней в полицейском госпитале, хотя по приговору 2023 года должен был находиться в тюрьме.

«Отправлять его в госпиталь было незаконно, и сам подсудимый знал, что его недомогание не требовало срочного вмешательства, так что нахождение в госпитале не может засчитываться как тюремное пребывание», — цитирует «Интерфакс» решение суда.

Судебная инстанция утвердила ранее вынесенный вердикт, который, среди прочего, обвинял экс-премьера в злоупотреблении властными полномочиями. После оглашения приговора Чинават был арестован в здании суда и направлен в исправительное учреждение Бангкока.

Таиландское издание The Nation сообщило, что перед отправкой в тюрьму экс-премьер обратился к подписчикам в социальных сетях. В своем посте он выразил благодарность за «королевское помилование, которое ранее сократило его первоначальный восьмилетний срок».

Таксин Чинават занимал пост премьер-министра Таиланда с 2001 по 2006 год, пока не был отстранен от власти в результате военного переворота. Несмотря на это, он сохранял политический вес в стране.

После свержения он более 15 лет провел в вынужденной эмиграции, вернувшись на родину лишь в 2023 году, когда к власти пришла его партия «Пхыа Тхаи». Однако сразу по возвращении ему был вынесен обвинительный приговор по ряду дел, включая злоупотребление властью. Суд вынес приговор лишении свободы на 8 лет. Однако король Таиланда Рама X воспользовался правом помилования, сократив срок до одного года. Фактический срок заключения Чинавата составил менее 24 часов — по медицинским показаниям его перевели в медицинское учреждение, после чего он был освобожден условно-досрочно.