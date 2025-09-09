Экс-премьер Таиланда проведет год в тюрьме

После свержения он более 15 лет провел в вынужденной эмиграции, вернувшись на родину лишь в 2023 году, когда к власти пришла его партия «Пхыа Тхаи». Однако сразу по возвращении ему был вынесен обвинительный приговор по ряду дел, включая злоупотребление властью. Суд вынес приговор лишении свободы на 8 лет. Однако король Таиланда Рама X воспользовался правом помилования, сократив срок до одного года. Фактический срок заключения Чинавата составил менее 24 часов — по медицинским показаниям его перевели в медицинское учреждение, после чего он был освобожден условно-досрочно.