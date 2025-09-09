Ричмонд
Суд решит судьбу организаторов убийства 25 лет спустя в Приморье

Только недавно следователи смогли установить местонахождение потерпевшего и установить все обстоятельства.

Источник: PrimaMedia.ru

Обвинительное заключение предъявлено трём мужчинам по делу об убийстве 25-летней давности в Артёме. Организатор, исполнитель и сообщник предстанут перед судом, который решит их дальнейшую участь, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.

По версии следствия, в сентябре 2000 года двое жителей Комсомольска-на-Амуре были похищены и перемещены в лесной массив вблизи улицы Пригородная. Одного из них, как нежелательного свидетеля, приказали убить. Непосредственный исполнитель произвел выстрел из огнестрельного оружия в потерпевшего. Третий фигурант, имевший личные претензии к одному из похищенных ввиду ранее произошедшего конфликта, наблюдал за произошедшим. От полученных ранений смерть мужчины наступила на месте преступления. Второго потерпевшего перевезли во Владивосток, где удерживали в помещении бомбоубежища, откуда ему впоследствии удалось сбежать.

Напомним, что на ранних этапах следствию не удалось собрать достаточных доказательств, подтверждающих причастность фигурантов к преступлению. Однако спустя почти 25 лет благодаря применению современных экспертных методов и тщательной работе следователям удалось установить местонахождение второго потерпевшего. Мужчина дал подробные показания, разоблачившие всех участников нападения.

Организаторы убийства были задержаны, а исполнитель к тому моменту уже находился под арестом по другому делу — об убийстве двух иностранных граждан.