Суд решит судьбу организаторов убийства 25 лет спустя в Приморье

По версии следствия, в сентябре 2000 года двое жителей Комсомольска-на-Амуре были похищены и перемещены в лесной массив вблизи улицы Пригородная. Одного из них, как нежелательного свидетеля, приказали убить. Непосредственный исполнитель произвел выстрел из огнестрельного оружия в потерпевшего. Третий фигурант, имевший личные претензии к одному из похищенных ввиду ранее произошедшего конфликта, наблюдал за произошедшим. От полученных ранений смерть мужчины наступила на месте преступления. Второго потерпевшего перевезли во Владивосток, где удерживали в помещении бомбоубежища, откуда ему впоследствии удалось сбежать.