Что известно о протестах в Непале

По последним данным, в результате столкновения демонстрантов с полицией погибли 19 человек, более 100 получили ранения.
ТАСС собрал основное о ситуации в стране.
Протесты против запрета соцсетей
- У здания парламента в Катманду 8 сентября прошла акция протеста под названием «Революция поколения Z».
- Протесты прошли в столице и по меньшей мере еще в семи крупных городах страны, сообщил новостной портал Nepal News.
- Демонстранты выступили против объявленного 4 сентября решения правительства ограничить работу мессенджеров и соцсетей, в том числе WhatsApp, Facebook и Instagram, (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий Непала в установленный срок.
- В демонстрациях приняли участие тысячи человек, среди них были в основном молодежь и студенты.
- По данным телеканала India Today, представители сил правопорядка применили водометы, слезоточивый газ, а также открыли огонь.
- Погибли 19 человек, более 100 получили ранения.
- Во вторник 9 сентября у здания парламента Непала в Катманду вновь собрались демонстранты, хотя запрет на работу соцсетей был снят.
Отставки политиков
- Министр внутренних дел Непала Рамеш Лехак подал заявление об отставке из-за гибели людей во время протестов, сообщило издание The Kathmandu Post со ссылкой на источник в правительстве.
- Оппозиция Непала потребовала отставки премьер-министра Шармы Оли после подавления протестов в Катманду, сообщил портал Nepal News.
Реакция властей
- 9 сентября власти Непала после протестов отменили запрет на работу соцсетей в стране, сообщил министр связи и информационных технологий Непала Притхви Субба Гурунг.
- Неограниченный комендантский час ввели в Катманду, он вступил в силу 9 сентября с 8:30 утра (05:45 мск).
- Премьер-министр Непала на фоне протестов созвал всепартийное совещание, сообщил портал Nepal News.
- Оли на фоне антиправительственных протестов готовится к отъезду в Дубай, сообщил телеканал India Today со ссылкой на источники в окружении политика.
- Международный аэропорт в Катманду приостановил работу из-за протестов, на военных вертолетах эвакуируют членов правительства, сообщил телеканал India Today.
Поджоги
Участники антиправительственных акций протеста в Непале подожгли частную резиденцию премьер-министра в городе Балкот, сообщила газета Setopati.
Протестующие в Непале проникли в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела и подожгли ее, сообщил телеканал NDTV.
Демонстранты подожгли резиденции нескольких политиков, в том числе Пушпы Камала Дахала, возглавляющего Коммунистическую партию Непала (маоистский центр), министра связи и информационных технологий Гурунга и ушедшего в отставку главы МВД Лехака, сообщил портал Nepal News.