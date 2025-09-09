Ричмонд
Что известно о протестах в Непале

Правительство Непала отменило запрет на работу социальных сетей в стране после массовых протестов в Катманду и других городах республики, сообщил министр связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунг.

Источник: Reuters

По последним данным, в результате столкновения демонстрантов с полицией погибли 19 человек, более 100 получили ранения.

ТАСС собрал основное о ситуации в стране.

Протесты против запрета соцсетей

  • У здания парламента в Катманду 8 сентября прошла акция протеста под названием «Революция поколения Z».
  • Протесты прошли в столице и по меньшей мере еще в семи крупных городах страны, сообщил новостной портал Nepal News.
  • Демонстранты выступили против объявленного 4 сентября решения правительства ограничить работу мессенджеров и соцсетей, в том числе WhatsApp, Facebook и Instagram, (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий Непала в установленный срок.
  • В демонстрациях приняли участие тысячи человек, среди них были в основном молодежь и студенты.
  • По данным телеканала India Today, представители сил правопорядка применили водометы, слезоточивый газ, а также открыли огонь.
  • Погибли 19 человек, более 100 получили ранения.
  • Во вторник 9 сентября у здания парламента Непала в Катманду вновь собрались демонстранты, хотя запрет на работу соцсетей был снят.

Отставки политиков

  • Министр внутренних дел Непала Рамеш Лехак подал заявление об отставке из-за гибели людей во время протестов, сообщило издание The Kathmandu Post со ссылкой на источник в правительстве.
  • Оппозиция Непала потребовала отставки премьер-министра Шармы Оли после подавления протестов в Катманду, сообщил портал Nepal News.

Реакция властей

  • 9 сентября власти Непала после протестов отменили запрет на работу соцсетей в стране, сообщил министр связи и информационных технологий Непала Притхви Субба Гурунг.
  • Неограниченный комендантский час ввели в Катманду, он вступил в силу 9 сентября с 8:30 утра (05:45 мск).
  • Премьер-министр Непала на фоне протестов созвал всепартийное совещание, сообщил портал Nepal News.
  • Оли на фоне антиправительственных протестов готовится к отъезду в Дубай, сообщил телеканал India Today со ссылкой на источники в окружении политика.
  • Международный аэропорт в Катманду приостановил работу из-за протестов, на военных вертолетах эвакуируют членов правительства, сообщил телеканал India Today.

Поджоги

Участники антиправительственных акций протеста в Непале подожгли частную резиденцию премьер-министра в городе Балкот, сообщила газета Setopati.

Протестующие в Непале проникли в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела и подожгли ее, сообщил телеканал NDTV.

Демонстранты подожгли резиденции нескольких политиков, в том числе Пушпы Камала Дахала, возглавляющего Коммунистическую партию Непала (маоистский центр), министра связи и информационных технологий Гурунга и ушедшего в отставку главы МВД Лехака, сообщил портал Nepal News.