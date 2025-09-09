Миллиард рублей взыскали с бывшего главы Нижнего Новгорода

По иску прокуратуры Нижегородской области с бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина в доход государства взыскано свыше 1 млрд рублей, законность получения которых не была подтверждена. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Прокуратура установила, что, занимая должность главы города с октября 2010 по октябрь 2015 года, Олег Сорокин занимался коммерческой деятельностью, что противоречит антикоррупционному законодательству. Он был заинтересован в работе компании-застройщика и своей бывшей супруги Элады Нагорной, предоставляя им льготные условия для извлечения прибыли.
В результате этих действий был построен жилой комплекс «Новая Кузнечиха», от реализации помещений в котором в 2014—2022 годах Сорокин получил более 1,5 млрд рублей.
В декабре 2023 года Элада Нагорная подала заявление о выходе из состава учредителей компании «Старт-Строй», что должно было повлечь выплату ей более 1 млрд рублей за 60% долей участия. Прокуратура обратилась в суд с иском, и решением суда, вступившим в законную силу, требования были удовлетворены в полном объёме. Ранее по иску Генпрокуратуры России с Сорокина и аффилированных с ним лиц уже было взыскано 1,5 млрд рублей.
