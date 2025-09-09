Миллиард рублей взыскали с бывшего главы Нижнего Новгорода

В декабре 2023 года Элада Нагорная подала заявление о выходе из состава учредителей компании «Старт-Строй», что должно было повлечь выплату ей более 1 млрд рублей за 60% долей участия. Прокуратура обратилась в суд с иском, и решением суда, вступившим в законную силу, требования были удовлетворены в полном объёме. Ранее по иску Генпрокуратуры России с Сорокина и аффилированных с ним лиц уже было взыскано 1,5 млрд рублей.