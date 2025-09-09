Пенсионерка из Самары взяла в кредит 850 тысяч рублей и отдала их мошенникам

В Самаре пенсионерка стала жертвой мошенников. Об этом случае рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. 67-летняя женщина в одном из мессенджеров получила предложение дополнительного заработка, заинтересовалась этим и вступила в специальный чат.
Вскоре самарчанке на почту написал незнакомец, который заявил, что представляет инвестиционную компанию. Он предложил вложить деньги в бизнес-проекты.
Пенсионерка поверила ему, оформила кредит на 850 тысяч рублей и перевела их на счет. Но обещанную прибыль она так и не получила, а незнакомец перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию, где завели уголовное дело.
Самарцев призывают не доверять незнакомцам, которые предлагают большой заработок без усилий. Скорее всего, это мошенники!