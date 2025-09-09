Умер художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере Крэйг

Господин Крэйг был 11 раз номинирован на премию «Оскар» и трижды получил эту награду за фильмы «Ганди» (1983), «Опасные связи» (1989) и «Английский пациент» (1997). Среди других известных проектов — «Человек-слон», «Чаплин», «Клич свободы», «Таинственный сад», а также фильмы «Ноттинг-Хилл», «Мстители» и «Супермен». Особое место в его карьере занимает оформление франшиз о волшебном мире Гарри Поттера и «Фантастических тварей».