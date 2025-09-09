Ричмонд
Умер художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере Крэйг

В Великобритании умер художник-постановщик Стюарт Крэйг, известный работой над всеми частями фильмов «Гарри Поттер» и «Фантастические твари». Об этом сообщил его коллега, арт-директор Нил Ламонт на сайте Британской гильдии кинодизайнеров. Господин Ламонт отметил, что Стюарт Крэйг умер после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона в возрасте 83 лет.

Источник: AP 2024

Стюарт Крэйг родился 14 апреля 1942 года в Норидже, графство Норфолк, Англия. Начал карьеру в конце 1960-х — начале 1970-х годов и добился признания как один из ведущих мировых художников-постановщиков.

Господин Крэйг был 11 раз номинирован на премию «Оскар» и трижды получил эту награду за фильмы «Ганди» (1983), «Опасные связи» (1989) и «Английский пациент» (1997). Среди других известных проектов — «Человек-слон», «Чаплин», «Клич свободы», «Таинственный сад», а также фильмы «Ноттинг-Хилл», «Мстители» и «Супермен». Особое место в его карьере занимает оформление франшиз о волшебном мире Гарри Поттера и «Фантастических тварей».