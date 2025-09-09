В Башкирии похолодает до −2 градусов

МЧС Башкирии предупреждает о резком снижении температуры в регионе. По данным ведомства, в ночь на 10 сентября на юго-востоке республики столбики термометров могут опуститься до −2°. Кроме заморозков, в этом районе также прогнозируется чрезвычайная пожароопасность.