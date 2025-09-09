Ричмонд
В Башкирии похолодает до −2 градусов

МЧС по Башкирии предупредило о заморозках до −2 градусов.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии предупреждает о резком снижении температуры в регионе. По данным ведомства, в ночь на 10 сентября на юго-востоке республики столбики термометров могут опуститься до −2°. Кроме заморозков, в этом районе также прогнозируется чрезвычайная пожароопасность.

Также в среду, 10 сентября, местами возможны небольшие дожди, однако днем осадков не ожидается. Ветер будет умеренным, северного направления. Температурный фон составит ночью от +2 до +7 градусов, днем — от +13 до +18 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.