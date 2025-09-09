18 волонтеров пострадали от отравления на фестивале «Крылья Сахалина»

По меньшей мере 18 волонтеров пострадали от отравления после работы на фестивале «Крылья Сахалина» проходившем в Корсаковском районе. Часть пострадавших была доставлена в инфекционное отделение. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации канала, среди волонтеров на аэродроме Пушистый была молодежь от 17 лет. Организаторы мероприятия запретили им брать свою еду и воду, обещая взамен полноценное двухразовое питание.
Два дня фестиваля прошли благополучно. На третий же день, уже после завершения мероприятия и возвращения домой, одна из школьниц внезапно почувствовала себя плохо. Девушка сообщила о своем состоянии в рабочий чат, и вскоре подобные жалобы на высокую температуру, диарею и общее недомогание начали поступать ещё от 17 человек. Ближе к вечеру заболевшие начали обращаться в инфекционную больницу.
По словам пострадавших, наиболее вероятной причиной отравления считается курица из фестивального меню. Организаторы фестиваля, как сообщается, принесли извинения пострадавшим и заявили, что прекращают сотрудничество с недобросовестным подрядчиком по питанию.
Mash отмечает, что представители организаторов отказались от комментариев по поводу случившегося.