18 волонтеров пострадали от отравления на фестивале «Крылья Сахалина»

Два дня фестиваля прошли благополучно. На третий же день, уже после завершения мероприятия и возвращения домой, одна из школьниц внезапно почувствовала себя плохо. Девушка сообщила о своем состоянии в рабочий чат, и вскоре подобные жалобы на высокую температуру, диарею и общее недомогание начали поступать ещё от 17 человек. Ближе к вечеру заболевшие начали обращаться в инфекционную больницу.