В Волгограде маленькая девочка выпала из окна, пока мама была в ванной

В Волгограде 37-летняя женщина предстанет перед судом за то, что ее 5-летняя дочь выпала из окна третьего этажа. Трагедия произошла, когда мать оставила ребенка без присмотра и ушла в ванную. Малышка, воспользовавшись стулом, забралась на подоконник, открыла окно и сорвалась вниз, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.