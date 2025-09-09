В Волгограде маленькая девочка выпала из окна, пока мама была в ванной

В Волгограде 37-летняя женщина предстанет перед судом за то, что ее 5-летняя дочь выпала из окна третьего этажа. Трагедия произошла, когда мать оставила ребенка без присмотра и ушла в ванную. Малышка, воспользовавшись стулом, забралась на подоконник, открыла окно и сорвалась вниз, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.
К сожалению, это не единичный случай. В этом году в Волгоградской области уже 23 ребенка получили серьезные травмы, выпав из окон. Пять случаев закончились трагически — дети погибли. Прокуратура Волгоградской области взывает к родителям: не оставляйте детей без присмотра.
— Окна в помещениях, где могут находиться дети, следует оборудовать специальными запорными устройствами, исключающими самостоятельное открытие створок несовершеннолетними, — советуют волгоградцам.