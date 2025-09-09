В Новосибирске сотрудница склада с ножом отбилась от нападавшего

Инцидент произошёл на улице Сухарной: мужчина пытался напасть на работницу склада и похитить её телефон.
В Новосибирске расследуют нападение на сотрудницу склада, которое произошло 6 сентября. Девушка, представившаяся Алиной (имя изменено), поделилась подробностями случившегося с «АиФ-Новосибирск».
По её словам, в помещение зашёл незнакомый мужчина, хотя в тот день она никого не ожидала. «Он встал в дверях, поздоровался и закрыл за собой дверь. Потом присел на диван, и я поняла, что ситуация опасная», — рассказала пострадавшая.
Мужчина схватил её за ногу и попытался повалить, при этом навалился сверху и пытался раздвинуть ноги. Девушка сумела вырваться и схватила нож, после чего нападавший вышел, но затем снова стал ломиться в дверь. Сотрудница выбежала к окну, где оказались прохожие женщины — они и отпугнули злоумышленника.
Изначально полиция отпустила задержанного, не усмотрев состава преступления. Однако позже его снова арестовали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на грабёж (ч. 3 ст. 30, пп. «в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).
По версии следствия, целью нападавшего было похищение телефона у 36-летней работницы склада, но довести замысел до конца ему помешало активное сопротивление потерпевшей.