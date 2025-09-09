В Братском районе за 5 дней ликвидировали 5 медведей, которые вышли к населенным пунктам

Работы проведены охотоведами в посёлках Кежемский, Мамырь, в деревне Кумейка и в СНТ на 34-м километре. Вчера специалисты работали на Вихоревке и в Кузнецовке. По каждому из этих случаев в ЕДДС Братского района поступали сообщения от граждан, что медведь вышел к домам, в населённый пункт. Все сигналы были оперативно переданы в службу по охране и использованию объектов животного мира, — написал Николай Дружинин.