В Братском районе за 5 дней ликвидировали 5 медведей, которые вышли к населенным пунктам

По словам мэра Братского района, в этом году медведи чаще стали выходить к населенным пунктам. Такой активности специалисты не регистрировали в течение нескольких лет. Все пять медведей были добыты в рамках регулирования их численности. При этом сигналы о выходе косолапых к населенным пунктам продолжают фиксироваться.
Работы проведены охотоведами в посёлках Кежемский, Мамырь, в деревне Кумейка и в СНТ на 34-м километре. Вчера специалисты работали на Вихоревке и в Кузнецовке. По каждому из этих случаев в ЕДДС Братского района поступали сообщения от граждан, что медведь вышел к домам, в населённый пункт. Все сигналы были оперативно переданы в службу по охране и использованию объектов животного мира, — написал Николай Дружинин.
Мэр Братского района призвал граждан проявлять осторожность: не выходить ночью на улицу, днем убирать мусор со своих придомовых территорий, так как запах отходов может приманивать хищников.