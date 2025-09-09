Возможен некроз тканей: жительница Уфы обвинила косметолога в неудачной процедуре ботокса

В Уфе известного косметолога обвинили в ошибке, из-за которой лицо клиентки было изуродовано. Правозащитник Дмитрий Черкасов рассказал в соцсетях о конфликте между пациенткой Аделиной и косметологом Яной Долгаревой. Девушка опубликовала видео, где утверждает, что после инъекций ботокса в лоб и межбровье у нее возникли серьезные осложнения: вышел синяк и образовался некроз тканей. По ее словам, специалистка без каких-либо оснований ввела полимолочную кислоту, что привело к необходимости длительного лечения.