Суд Иркутска рассмотрит дело о попытке помешать расследованию смертельной аварии

Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, нетрезвый автомобилист хотел избежать наказания, и поэтому дал взятку в размере 30 тысяч рублей санитару медицинского учреждения. Он в свою очередь подменил анализы водителя на образцы, в которых не содержались алкогольные вещества.