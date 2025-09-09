Суд Иркутска рассмотрит дело о попытке помешать расследованию смертельной аварии. 3 февраля 2024 года на 78 километре федеральной трассы в Шелеховском районе, водитель «Тойоты Краун» столкнулся в большегрузом. В ДТП погибла 14-летняя девочка и 24-летняя женщина.
Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, нетрезвый автомобилист хотел избежать наказания, и поэтому дал взятку в размере 30 тысяч рублей санитару медицинского учреждения. Он в свою очередь подменил анализы водителя на образцы, в которых не содержались алкогольные вещества.
— Тем самым обвиняемые воспрепятствовали объективному расследованию уголовного дела по факту смертельного ДТП. Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении трех мужчин, — уточнили в пресс-службе ведомства.
А в марте этого года виновника аварии приговорили в восьми годам лишения свободы в в исправительной колонии общего режима и лишили его водительских прав на 2,5 года.