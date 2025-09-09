В Омской области вынесли приговор бывшему директору дома-интерната

"В суде установлено, что в период с 21 января 2020 г. по 29 августа 2023 г. мужчина получил от индивидуального предпринимателя в качестве взятки 3,6 млн рублей за оказание содействия в заключении контрактов на выполнение строительных и иных видов работ в нарушение конкурсных процедур, а также их беспрепятственную приемку.