В Омской области вынесли приговор бывшему директору дома-интерната

Его приговорили к реальному сроку за получение взятки.

СК России по Омской области сообщает во вторник, 9 сентября 2025 года, что Марьяновский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора Марьяновского дома-интерната. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

"В суде установлено, что в период с 21 января 2020 г. по 29 августа 2023 г. мужчина получил от индивидуального предпринимателя в качестве взятки 3,6 млн рублей за оказание содействия в заключении контрактов на выполнение строительных и иных видов работ в нарушение конкурсных процедур, а также их беспрепятственную приемку.

В результате с предпринимателем и подконтрольными ему юридическими лицами было заключено более 110 договоров на общую сумму свыше 97 млн рублей", — передает ведомство.

Также заявляется, что осужденный фиктивно трудоустроил в подведомственное учреждение двух людей, которые незаконно присвоили более 1,6 млн рублей, начисленных им в качестве заработной платы.

Сообщается, что бывший директор дома-интерната подтвердил инкриминируемую вину.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 7,2 млн рублей. Также осужденный в течение 5 лет 6 месяцев не сможет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты и обслуживания населения.

Также конфискована сумма взятки в размере более 3,6 млн рублей и сохранен арест на имущество.

Иск Марьяновского дома-интерната суд удовлетворил частично, постановив взыскать с виновного более 1,6 млн рублей.

Бывший директор дома-интерната, по данным регионального СК, был взят под стражу в зале суда.