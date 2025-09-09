Нелепая смерть: В Молдове рыбак утонул, запутавшись в сетях, которые сам и забросил

В Дубоссарском районе мужчина утонул, проверяя сети. Инцидент произошел поздно вечером. Сын 77-летнего пенсионера обнаружил на берегу Днестра одежду и велосипед отца, после чего сообщил в полицию.
Прибывшие на место правоохранители нашли тело мужчины примерно через час поисков. Предварительная экспертиза не выявила следов насильственной смерти, а причиной гибели стало то, что он запутался в собственных сетях.
По словам сына, его отец часто ходил на рыбалку с сетями, а в день трагедии был пьян. В настоящее время полиция расследует все обстоятельства произошедшего.
