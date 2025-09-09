Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске дорогу на Лесной пообещали восстановить до конца сентября

Продолжаются работы по восстановлению разрушенной ливнем дороги.

В Красноярске до конца сентября планируют восстановить разрушенную дорогу на улице Лесная. Об этом сообщили в мэрии.

9 сентября исполняющему обязанности мэра Красноярска Алексею Шувалову доложили о работах по восстановлению обрушившейся дороги на улице Лесная в Октябрьском районе. Дорогу размыло после сильных ливней 1 сентября.

На двух участках дороги проводятся работы. Один из них полностью закрыт, второй — частично. У дома № 429/48, где движение перекрыто, ведется отсыпка. Потребуется около 10 тысяч кубов скальника, что позволит значительно расширить дорогу.

Алексей Шувалов отметил, что первоочередная задача — выполнить работы, которые позволят открыть проезд.