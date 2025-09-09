В Красноярске дорогу на Лесной пообещали восстановить до конца сентября

В Красноярске до конца сентября планируют восстановить разрушенную дорогу на улице Лесная. Об этом сообщили в мэрии.
9 сентября исполняющему обязанности мэра Красноярска Алексею Шувалову доложили о работах по восстановлению обрушившейся дороги на улице Лесная в Октябрьском районе. Дорогу размыло после сильных ливней 1 сентября.
На двух участках дороги проводятся работы. Один из них полностью закрыт, второй — частично. У дома № 429/48, где движение перекрыто, ведется отсыпка. Потребуется около 10 тысяч кубов скальника, что позволит значительно расширить дорогу.
Алексей Шувалов отметил, что первоочередная задача — выполнить работы, которые позволят открыть проезд.