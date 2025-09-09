Ричмонд
В Уфе расселяют аварийный дом на Сочинской улице

Мэрия Уфы изымает аварийный дом для муниципальных нужд.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы начала процедуру изъятия многоквартирного дома № 13 в Кировском районе. Ранее здание было признано непригодным для проживания. Решение об изъятии здания для муниципальных нужд опубликовано на официальном портале уфимского управления земельных и имущественных отношений.

Строение было официально признано аварийным еще в ноябре прошлого года. Сейчас власти приступают к переселению жильцов.

Собственникам квартир предлагают на выбор денежную компенсацию или равноценное благоустроенное жилье. Для уфимцев, проживавших в доме по договорам социального найма, город обязан предоставить альтернативное жилое помещение с аналогичными условиями.

