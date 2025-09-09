В Кишиневе в крови у автоледи нашли следы сразу трех видов запрещенных веществ: Женщина находится под следствием

В Кишиневе в крови автоледи нашли следы сразу трех наркотиков сообщает полиция.
На улице Мештерул Маноле на Чеканах патрульные офицеры заметили хаотично движущийся BMW.
Машина была немедленно остановлена, за рулём находилась 35-летняя женщина.
Она вела себя подозрительно, поэтому полицейские сопроводили её в Республиканский диспансер наркологии.
Результат теста был положительным на несколько запрещённых веществ:
— марихуана.
— кокаин.
— амфетамин.
Машина была отправлена на специальную стоянку, а женщина теперь находится под уголовным преследованием.
