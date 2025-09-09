Ричмонд
В Кишиневе в крови у автоледи нашли следы сразу трех видов запрещенных веществ: Женщина находится под следствием

Результат теста был положительным на марихуану, кокаин и амфетамин.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе в крови автоледи нашли следы сразу трех наркотиков сообщает полиция.

На улице Мештерул Маноле на Чеканах патрульные офицеры заметили хаотично движущийся BMW.

Машина была немедленно остановлена, за рулём находилась 35-летняя женщина.

Она вела себя подозрительно, поэтому полицейские сопроводили её в Республиканский диспансер наркологии.

Результат теста был положительным на несколько запрещённых веществ:

— марихуана.

— кокаин.

— амфетамин.

Машина была отправлена на специальную стоянку, а женщина теперь находится под уголовным преследованием.

