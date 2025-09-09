В Омской области осудили на 6,5 лет бывшего директора дома-интерната

О вынесении Марьяновским районным судом приговора бывшему директору Марьяновского дома-интерната Валерию Башурову сообщил сегодня, 9 сентября, телеграм-канал «Суды Омской области».
«Приговором Марьяновского районного суда бывший директор АСУСО “Марьяновский дом-интернат” Башуров В. Б. признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере свыше 7,2 миллионов рублей. Также суд постановил конфисковать у осужденного и обратить в доход государства сумму более 3,6 миллионов рублей, соответствующей размеру денежных средств, полученных им в виде взятки. Кроме того, суд взыскал пользу АСУСО “Марьяновский дом-интернат” 1,6 миллионов рублей в счет компенсации имущественного вреда, причиненного преступлением», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Напомним историю этого громкого уголовного дела. По версии следствия, с января 2020 года по август 2023 года Валерий Башуров получил от индивидуального предпринимателя более 3,6 миллионов рублей. Взамен чиновник способствовал заключению договоров на выполнение строительных и других работ без проведения конкурсов, а также обеспечивал беспрепятственную приемку этих работ. Общая сумма контрактов, заключенных с предпринимателем, превысила 97 млн рублей. В процессе следствия у осужденного Башурова были арестованы две квартиры в Санкт-Петербурге, автомобиль, дача и шесть миллионов рублей, найденные в съемной квартире. Общая стоимость арестованного имущества составила 32,8 миллионов рублей.
Также экс-руководитель АСУСО «Марьяновский дом-интернат» стал известен широкой общественности тем, что сдал своего шефа — экс-министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова, который в данный момент ожидает суда.