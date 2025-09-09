В Омской области осудили на 6,5 лет бывшего директора дома-интерната

Напомним историю этого громкого уголовного дела. По версии следствия, с января 2020 года по август 2023 года Валерий Башуров получил от индивидуального предпринимателя более 3,6 миллионов рублей. Взамен чиновник способствовал заключению договоров на выполнение строительных и других работ без проведения конкурсов, а также обеспечивал беспрепятственную приемку этих работ. Общая сумма контрактов, заключенных с предпринимателем, превысила 97 млн рублей. В процессе следствия у осужденного Башурова были арестованы две квартиры в Санкт-Петербурге, автомобиль, дача и шесть миллионов рублей, найденные в съемной квартире. Общая стоимость арестованного имущества составила 32,8 миллионов рублей.