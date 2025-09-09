В Ташкенте грузовик протаранил три легковых авто, припаркованных у дороги

Vaib.uz (Узбекистан. 9 сентября). Сегодня в социальных сетях появилось видео с места ДТП, произошедшего в Чиланзарском районе столицы. На кадрах — повреждённый грузовик ЗИЛ и три легковых автомобиля, припаркованных вдоль дороги. По словам очевидцев, причиной аварии стала мокрая дорога: водитель грузовика не справился с управлением, его занесло, и машина врезалась сразу в несколько легковых авто. Как отмечают пользователи, вода на дороге, вероятнее всего, попала туда из системы полива газонов.