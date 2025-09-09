Ричмонд
В Ташкенте грузовик протаранил три легковых авто, припаркованных у дороги

Vaib.uz (Узбекистан. 9 сентября). Сегодня в социальных сетях появилось видео с места ДТП, произошедшего в Чиланзарском районе столицы. На кадрах — повреждённый грузовик ЗИЛ и три легковых автомобиля, припаркованных вдоль дороги. По словам очевидцев, причиной аварии стала мокрая дорога: водитель грузовика не справился с управлением, его занесло, и машина врезалась сразу в несколько легковых авто. Как отмечают пользователи, вода на дороге, вероятнее всего, попала туда из системы полива газонов.

Источник: Vaib.Uz

В управлении безопасности дорожного движения сообщили, что авария случилась 8 сентября примерно в 13:30 на второстепенной дороге проспекта Бунёдкор. В ДТП участвовали четыре автомобиля: две Nexia, Lacetti и ЗИЛ. К счастью, обошлось без пострадавших. По данному факту проводится проверка. При этом правоохранители не сообщили, что стало причиной аварии.

Особенно примечательно, что инцидент произошёл практически напротив здания хокимията Чиланзарского района — в месте, давно считающемся «проблемным» среди водителей. Здесь водители часто съезжают с главной магистрали на дублёр, чтобы попасть к станции метро «Чиланзар». В результате образуются постоянные заторы: транспортные потоки пересекаются, а ситуацию усугубляют хаотично припаркованные автомобили.

Это ДТП — наглядный пример, как безразличие к элементарным нормам безопасности и городской инфраструктуре создаёт угрозу для всех участников движения. Бездействие коммунальщиков, хаотичная парковка и отсутствие контроля со стороны ответственных лиц — всё это превращает городские дороги в ловушки. Пора перестать ждать чуда и начать системно решать подобные вопросы, а не замалчивать их до следующей аварии.