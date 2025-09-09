В Бурятии нетрезвый пенсионер сломал сожительнице четыре пальца на руке

Семейный конфликт с пострадавшими произошло и в Усть-Баргузине. Там 35-летняя ранее судимая женщина с помощью ножа ударила своего мужа в область руки, задев артерию верхней конечности. Увидев кровь, женщина предприняла все меры по ее остановке и обратилась за помощью к врачам. Дебоширка объяснила свой поступок тем, что ее нетрезвый супруг начал нецензурно выражаться.