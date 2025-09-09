В Бурятии нетрезвый пенсионер сломал сожительнице четыре пальца на руке

В Бурятии 74-летний мужчина сломал своей сожительнице четыре пальца на руке. Инцидент произошел во время распития алкогольных напитков. Во время посиделок между сожителями произошел конфликт, который перерос в потасовку. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД Бурятии.
— Пенсионер умышленно сжал правую кисть руки женщины, тем самым сломав пальцы, — уточнили в пресс-службе полиции.
В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему может грозить до трех лет лишения свободы.
Семейный конфликт с пострадавшими произошло и в Усть-Баргузине. Там 35-летняя ранее судимая женщина с помощью ножа ударила своего мужа в область руки, задев артерию верхней конечности. Увидев кровь, женщина предприняла все меры по ее остановке и обратилась за помощью к врачам. Дебоширка объяснила свой поступок тем, что ее нетрезвый супруг начал нецензурно выражаться.