Разбил телефон и ранил инспектора: под Волгоградом осужденного судят за нападение на сотрудника ИК

В Волгоградской области молодой человек, отбывавший наказание за наркопреступление, предстанет перед судом по обвинению в дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Причиной всему послужил мобильный телефон.
Как сообщает прокуратура, инцидент произошел в ФКУ ИК № 12. Инспектор, заметив у осужденного запрещенный предмет, потребовал его отдать. Вместо этого заключенный проявил дерзость и попытался скрыться. Когда сотрудник преградил ему путь, злоумышленник в ярости разбил телефон и осколком порезал инспектору руку. Хулиганские выходки пресекли другие сотрудники колонии. Парень признал свою вину, но это не спасло его от нового уголовного дела. Более того, несмотря на то, что срок его предыдущего наказания истек, теперь он будет находиться под стражей до суда.
Волжский городской суд Волгоградской области рассмотрит это дело в ближайшее время. Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.