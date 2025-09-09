Петербурженка чудом осталась в живых после ДТП с перевертышем на Карповке: фоторепортаж

По предварительным данным, молодая петербурженка на «Шкоде Актавиа» выехала с Каменноостровского выехала на перекресток уже на красный. К этому моменту черный автомобиль, который двигался по набережной на зеленый сигнал светофора, уже почти проехал перекресток. «Шкода», поворачивая с Каменоостровского проспекта на набережную реки Карповки, все же задела черную машину. Затем по инерции, так как были вывернуты колеса, она наехала на припаркованный серый «Фольксваген Тигуан» и перевернулась. Точную причину аварии и оценку произошедшему дадут правоохранительные органы.