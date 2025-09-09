Петербурженка чудом осталась в живых после ДТП с перевертышем на Карповке: фоторепортаж

По предварительным данным, молодая петербурженка на «Шкоде Актавиа» выехала с Каменноостровского выехала на перекресток уже на красный. К этому моменту черный автомобиль, который двигался по набережной на зеленый сигнал светофора, уже почти проехал перекресток. «Шкода», поворачивая с Каменоостровского проспекта на набережную реки Карповки, все же задела черную машину. Затем по инерции, так как были вывернуты колеса, она наехала на припаркованный серый «Фольксваген Тигуан» и перевернулась. Точную причину аварии и оценку произошедшему дадут правоохранительные органы.
Столкновение и переворот настолько шокировали петербурженку, что она отказалась давать комментарии. А у сотрудников ГИБДД, которые спустя несколько минут прибыли на место ЧП, на тот момент не оказалось предположений, как это могло произойти.
По словам наших журналистов, водитель за рулем красной «Шкоды Активиа» едва сдерживала слезы после того, как выбралась из перевернутой иномарки. Она чудом избежала серьезных травм. Зато знатно досталось ее легковушке, а также машинам, которые «Шкода» задела в момент ДТП.
На место оперативно прибыли спецслужбы: скорая помощь и сотрудники МЧС. Пожарные попытались перевернуть красную «Шкоду», но машина довольно плотно лежит на крыше, поэтому без помощи эвакуатора явно не обойтись.
Как передали наши корреспонденты с места событий, девушку забрали в отделение ГАИ для объяснений и составления протокола. Наталье Ефимовой удалось поговорить с родственниками молодого водителя и узнать их версию событий.
«Всё очень банально и просто. Она ехала, хотела повернуть. Она увидела, что человек там переходит, и притормозила. А потом ей нужно было резко повернуть вправо. Не знаю, что с ней в тот момент произошло. Наверное, растерялась и чтобы не задавить человека», — поясняет родственник девушки-водителя.
По его словам, девушка резко повернула вправо, задела серую машину, а потом отскочила от машины и перевернулась. К счастью, девушка не пострадала и осталась жива, а машину супруга сплющило и раскорежило.