Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Khabarhub: протестующие ворвались в резиденцию президента Непала

По данным портала, сообщений о поджоге резиденции не поступало.

Источник: Reuters

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Протестующие в Непале ворвались в резиденцию президента страны Рамы Чандры Паудела. Об этом сообщил портал Khabarhub.

Дополнительная информация не приводится, сообщений о поджоге президентской резиденции не поступало.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. Основными участниками протестов стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. В столицу для обеспечения порядка были направлены военные, введен неограниченный комендантский час. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли 19 человек, более 500 получили ранения. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей.

Во вторник премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку.