Khabarhub: протестующие ворвались в резиденцию президента Непала

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. Основными участниками протестов стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. В столицу для обеспечения порядка были направлены военные, введен неограниченный комендантский час. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли 19 человек, более 500 получили ранения. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей.