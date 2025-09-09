Четыре сотрудника дзержинского оборонного предприятия осуждены за взятки

Название предприятия ведомство не приводит. На сайте Дзержинского суда есть данные, что к семи годам лишения свободы и штрафу чуть более 1 млн руб. в этом году приговорили бывшего менеджера управления по снабжению оборонного ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» Екатерину Конобееву. Вину подсудимая признала. Наказание ей отсрочили в соответствии с ч.1 ст. 82 УК РФ (до достижения ребенком 14-летнего возраста).