В Слюдянке 42-летний мужчина угнал автомобиль «Хонда Лайф». Владелица хэтчбэка рассказала, что она припарковал машину у дома, и не стала закрывать его на ключ. Сигнализации тоже не было, потому что машина была видна из окон квартиры. В бардачке салона лежал дубликат ключа зажигания. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, утром отец девушки увидел, что машину кто-то угоняет. Мужчина вместе с соседом отправились за авто.