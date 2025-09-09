В Слюдянке 42-летний мужчина угнал автомобиль «Хонда Лайф». Владелица хэтчбэка рассказала, что она припарковал машину у дома, и не стала закрывать его на ключ. Сигнализации тоже не было, потому что машина была видна из окон квартиры. В бардачке салона лежал дубликат ключа зажигания. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, утром отец девушки увидел, что машину кто-то угоняет. Мужчина вместе с соседом отправились за авто.
— Преследователи поехали по трассе в сторону Байкальска, где заметили, что пропавший автомобиль движется им навстречу. На повороте между СНТ «Бабха» и посёлком Утулик, им удалось блокировать «Хонду» и задержать водителя, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Угонщик объяснил правоохранителям, что был в командировке. После употребления алкоголя мужчина пришел в себя в чужом автомобиле. Заметив ключи на переднем сиденье, он решил поехать на машине до своего дома.
На дороге его остановили водители, которые сообщили ему, что автомобиль ему не принадлежит. Осознавая свою вину, он не стал сопротивляться. В отношении 42-летнего автомобилиста завели уголовное дело.