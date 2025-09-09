Толпа протестующих напала на министра финансов Непала. Видео

Непал сотрясают масштабные протесты, которые получили название «Революция поколения Z». Массовое недовольство привело к нападениям на высокопоставленных чиновников, поджогам их резиденций и отставке премьер-министра страны.
В местных группах публикуют видео, на котором министр финансов Непала был запечатлен убегающим от разъяренной толпы, которая пыталась его схватить и избить. Как сообщает телеграм-канал Baza, среди пострадавших также бывший премьер-министр Шер Бахадур Деуба и министр иностранных дел Арзу Рану Деубу. На фоне этих событий часть политиков уже покинула страну.
Протестующие подожгли резиденцию премьер-министра Непала Шарма Оли, дома президента страны и других чиновников.
Первоначальным поводом для начала протестов стал введенный правительством запрет на использование социальных сетей. Однако, ссылаясь на живущих в Непале россиян, Baza отмечает, что главная причина недовольства молодежи кроется в засилье коррупции в стране. После отмены запрета на соцсети оппозиция добилась значительной политической победы: премьер-министр Непала подал в отставку, заявив, что это необходимо, чтобы «помочь стране выйти из кризиса».