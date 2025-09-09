Толпа протестующих напала на министра финансов Непала. Видео

Первоначальным поводом для начала протестов стал введенный правительством запрет на использование социальных сетей. Однако, ссылаясь на живущих в Непале россиян, Baza отмечает, что главная причина недовольства молодежи кроется в засилье коррупции в стране. После отмены запрета на соцсети оппозиция добилась значительной политической победы: премьер-министр Непала подал в отставку, заявив, что это необходимо, чтобы «помочь стране выйти из кризиса».