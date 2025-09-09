Ричмонд
Водителя, насмерть сбившего новосибирского журналиста Лучанского, освободили досрочно

Постановление не вступило в законную силу.

Источник: Om1 Новосибирск

Первомайский районный суд принял решение об условно-досрочном освобождении Никиты Лазькова, осуждённого по делу о смертельном ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Антон Лучанский. Ходатайство защиты было удовлетворено, несмотря на возражения потерпевшей стороны.

В ходе заседания, состоявшегося 9 сентября, суд установил, что осуждённый полностью выплатил назначенную компенсацию морального вреда вдове погибшего. При этом сама потерпевшая в судебном процессе участия не принимала, направив письменные возражения против досрочного освобождения виновного и настаивая на отбытии им полного срока наказания.

«Постановлением суда ходатайство защитника Лазькова удовлетворено», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Постановление не вступило в законную силу.