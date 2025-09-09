Водителя, насмерть сбившего новосибирского журналиста Лучанского, освободили досрочно

В ходе заседания, состоявшегося 9 сентября, суд установил, что осуждённый полностью выплатил назначенную компенсацию морального вреда вдове погибшего. При этом сама потерпевшая в судебном процессе участия не принимала, направив письменные возражения против досрочного освобождения виновного и настаивая на отбытии им полного срока наказания.