Водителя, насмерть сбившего новосибирского журналиста Лучанского, освободили досрочно

Первомайский районный суд принял решение об условно-досрочном освобождении Никиты Лазькова, осуждённого по делу о смертельном ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Антон Лучанский. Ходатайство защиты было удовлетворено, несмотря на возражения потерпевшей стороны.
В ходе заседания, состоявшегося 9 сентября, суд установил, что осуждённый полностью выплатил назначенную компенсацию морального вреда вдове погибшего. При этом сама потерпевшая в судебном процессе участия не принимала, направив письменные возражения против досрочного освобождения виновного и настаивая на отбытии им полного срока наказания.
«Постановлением суда ходатайство защитника Лазькова удовлетворено», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Постановление не вступило в законную силу.