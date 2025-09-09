Ричмонд
Напавшему на сотрудницу склада в Новосибирске избрали меру пресечения

Мужчине предъявлено обвинение в совершении деяния, квалифицированного как покушение на грабеж.

Следственным отделом по Заельцовскому району Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области начато расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, проживающего в области. Ему предъявлено обвинение в совершении деяния, квалифицированного как покушение на грабеж, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «в, г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Завершить преступление при этом ему не удалось, так как потерпевшая оказала активное сопротивление.

В данный момент подозреваемый задержан согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, и в скором времени будет рассмотрен вопрос о применении к нему меры пресечения в форме заключения под стражу.

Следственным органам предстоит не только установить детали произошедшего инцидента, но и тщательно изучить события, предшествовавшие совершению преступления.

Инцидент произошел 6 сентября, когда Алина (имя изменено) была на работе. В дверь зашёл неизвестный мужчина, но девушка не сразу всё поняла, так как в тот день курьеров не ждала.

«Он зашел, встал в пороге и закрыл за собой дверь, сказав: “Привет, что делаешь?” В этот момент он развернулся в мою сторону и сел на диван. И тут я поняла, что что-то будет», — рассказала ранее сотрудница склада изданию АиФ-Новосибирск.