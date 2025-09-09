Ричмонд
Отобрал 15 млн рублей, угрожая неработающим пневматом: «продавец» премиумного авто оказался разбойником

Уфимец с помощью неработающего пистолета отобрал 15 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор 19-летнему парню, его признали виновным в разбойном нападении. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в минувшем марте молодой человек опубликовал в интернете объявление о продаже автомобиля BMW стоимостью 17 миллионов рублей, не имея при этом ни самой машины, ни намерения совершать сделку. На предложение откликнулись покупатели из Санкт-Петербурга, согласившиеся приобрести автомобиль за 15 миллионов.

При встрече в Уфе в мае злоумышленник, угрожая неработающим пневматическим пистолетом, забрал у потерпевших деньги и скрылся. Подсудимый частично признал вину и возместил часть причиненного ущерба.

Калининский районный суд Уфы назначил молодому человеку 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима. Дополнительно с него в пользу потерпевших взыскали почти 12,8 миллионов рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.