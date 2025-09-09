Отобрал 15 млн рублей, угрожая неработающим пневматом: «продавец» премиумного авто оказался разбойником

По данным надзорного ведомства, в минувшем марте молодой человек опубликовал в интернете объявление о продаже автомобиля BMW стоимостью 17 миллионов рублей, не имея при этом ни самой машины, ни намерения совершать сделку. На предложение откликнулись покупатели из Санкт-Петербурга, согласившиеся приобрести автомобиль за 15 миллионов.