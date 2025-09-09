Ричмонд
В Самарской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне

Под Самарой на площади 500 квадратных метров вспыхнул пожар на мусорном полигоне.

САМАРА, 9 сен — РИА Новости. Пожар на площади около 500 квадратных метров тушат на полигоне твердых бытовых отходов «Преображенка» под Самарой, сообщается в Telegram-канале минприроды Самарской области.

«Девятого сентября в 4.20 (3.20 мск — ред.) произошло возгорание на полигоне ТБО “Преображенка” из-за выброса свалочного газа на нерабочей карте полигона … Площадь возгорания — около 500 квадратных метров. Тушение ведется установленным способом — засыпкой грунтом», — говорится в сообщении регионального минприроды.

Для тушения привлекли 12 человек и восемь единиц техники, полигон обеспечен необходимым запасом грунта. Предполагается, что возгорание потушат в течение дня. На ликвидацию очагов задымления нужно чуть больше времени из-за крутого склона, отметили в минприроды по региону.

«Организована работа лаборатории природоохранного центра для замера атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и на территории ближайшей жилой застройки. О результатах сообщим дополнительно. Роспотребнадзор и Росприроднадзор уведомлены», — сообщили в областном минприроды.