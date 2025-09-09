В Самарской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне

Для тушения привлекли 12 человек и восемь единиц техники, полигон обеспечен необходимым запасом грунта. Предполагается, что возгорание потушат в течение дня. На ликвидацию очагов задымления нужно чуть больше времени из-за крутого склона, отметили в минприроды по региону.