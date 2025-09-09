Под Ростовом из-за неисправной проводки загорелся дом

Поздней ночью в хуторе Почтовом Константиновского района произошел пожар в двухквартирном частном доме. Об этом сообщили в МЧС Ростовской области.
Хозяйка одной из квартир, проснувшись от запаха дыма, обнаружила, что горит коридор. Женщина успела эвакуироваться и вызвать пожарных.
На место происшествия оперативно прибыли одиннадцать пожарных и две единицы спецтехники. Спасателям потребовалось время, чтобы полностью ликвидировать возгорание на площади 85 квадратных метров.
По предварительным данным дознавателя МЧС России, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.