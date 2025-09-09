Ричмонд
Под Ростовом из-за неисправной проводки загорелся дом

В Константиновском районе из-за неисправной проводки сгорел частный дом.

Источник: Комсомольская правда

Поздней ночью в хуторе Почтовом Константиновского района произошел пожар в двухквартирном частном доме. Об этом сообщили в МЧС Ростовской области.

Хозяйка одной из квартир, проснувшись от запаха дыма, обнаружила, что горит коридор. Женщина успела эвакуироваться и вызвать пожарных.

На место происшествия оперативно прибыли одиннадцать пожарных и две единицы спецтехники. Спасателям потребовалось время, чтобы полностью ликвидировать возгорание на площади 85 квадратных метров.

По предварительным данным дознавателя МЧС России, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.