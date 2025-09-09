В Омске возбудили дело против уличного заступника

В отделе полиции № 10 УМВД РФ по Омску начали проверку по факту драки. Поводом стало опубликованное в соцсетях видео, где молодой человек наносит телесные повреждения двум гражданам. Инцидент произошел на улице Ленина.
Двадцатидвухлетний местный житель объяснил полицейским, что в выходные отдыхал в центре города. Рядом с одним из заведений к парню обратился незнакомец, который пожаловался на нанесенные телесные повреждения. Желая заступиться за пострадавшего, омич догнал предполагаемых обидчиков и нанес каждому из них несколько ударов.
В ходе разбирательств в отношении гражданина был составлен административный протокол по статье № 20.1 КоАП РФ. Речь идет о мелком хулиганстве. Окончательную квалификацию действий фигуранта определят после установления степени тяжести вреда здоровью избитых прохожих. Проверка продолжается.
