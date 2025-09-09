В Омске возбудили дело против уличного заступника

Двадцатидвухлетний местный житель объяснил полицейским, что в выходные отдыхал в центре города. Рядом с одним из заведений к парню обратился незнакомец, который пожаловался на нанесенные телесные повреждения. Желая заступиться за пострадавшего, омич догнал предполагаемых обидчиков и нанес каждому из них несколько ударов.