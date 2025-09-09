Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске возбудили дело против уличного заступника

Молодой человек избил двух граждан из-за чужого конфликта.

Источник: Комсомольская правда

В отделе полиции № 10 УМВД РФ по Омску начали проверку по факту драки. Поводом стало опубликованное в соцсетях видео, где молодой человек наносит телесные повреждения двум гражданам. Инцидент произошел на улице Ленина.

Двадцатидвухлетний местный житель объяснил полицейским, что в выходные отдыхал в центре города. Рядом с одним из заведений к парню обратился незнакомец, который пожаловался на нанесенные телесные повреждения. Желая заступиться за пострадавшего, омич догнал предполагаемых обидчиков и нанес каждому из них несколько ударов.

В ходе разбирательств в отношении гражданина был составлен административный протокол по статье № 20.1 КоАП РФ. Речь идет о мелком хулиганстве. Окончательную квалификацию действий фигуранта определят после установления степени тяжести вреда здоровью избитых прохожих. Проверка продолжается.

Ранее мы писали, что в Омске задержали больше половины авиарейсов.