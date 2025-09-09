Гражданку Болгарии осудили в Ростове за оправдание терроризма

По данным следствия, женщина, проживая в Волгоградской области, 3 и 5 марта, а также 25 ноября 2024 года нашла в Интернете видео и фотографии, связанные с деятельностью запрещенной в России диверсионно-террористической организации. Под опубликованными материалами она оставила свои комментарии, в которых одобряла террористические методы.