Гражданку Болгарии осудили в Ростове за оправдание терроризма

В Ростове подсудимая по делу об оправдании терроризма получила три года колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону гражданку Республики Болгария признали виновной в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом стало известно сегодня, 9 сентября.

По данным следствия, женщина, проживая в Волгоградской области, 3 и 5 марта, а также 25 ноября 2024 года нашла в Интернете видео и фотографии, связанные с деятельностью запрещенной в России диверсионно-террористической организации. Под опубликованными материалами она оставила свои комментарии, в которых одобряла террористические методы.

Южный окружной военный суд признал подсудимую виновной и назначил три года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу, поэтому осужденная еще может обжаловать решение в Апелляционном военном суде.

Напомним, ранее за подобное нарушение закона осудили жителя Ростова-на-Дону.

