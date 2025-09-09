Задержан прокурор Актау

Информацию о задержании Абдирова редакции КазТАГ во вторник подтвердил источник, знакомый ситуацией.
Как уточняет издание «Ақ Жайық», поводом для задержания стал пьяный дебош.
«Прокурор города Актау, старший советник юстиции Ерболат Абдиров, был задержан сотрудниками ЛОП Департамента полиции на транспорте МВД РК в аэропорту Алматы. Инцидент произошел во время его отпуска после прилета рейсом из Астаны», — говорится в сообщении.
Согласно информации, в отношении Абдирова составлены административные протоколы по части 1 статьи 440 (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и части 1 статьи 434 (мелкое хулиганство: нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и иные действия, нарушающие общественный порядок) КоАП РК.