Задержан прокурор Актау

«Прокурор города Актау, старший советник юстиции Ерболат Абдиров, был задержан сотрудниками ЛОП Департамента полиции на транспорте МВД РК в аэропорту Алматы. Инцидент произошел во время его отпуска после прилета рейсом из Астаны», — говорится в сообщении.