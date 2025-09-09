«Водитель кроссовера выехал на встречку». СК назвал виновника ДТП в Глубокском районе, где погибла семья из трех человек

Смертельная авария произошла на трассе Р-45 направлением «Полоцк — Глубокое — граница Литвы» 25 октября 2024-го. Примерно в 19.15 вблизи агрогородка Прозороки произошло столкновение двух иномарок — «Опеля» и кроссовера DS 7 CROSSBACK. В «Опеле» ехала семья из трех человек, кроссовером управлял 26-летний водитель.