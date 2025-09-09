Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Водитель кроссовера выехал на встречку». СК назвал виновника ДТП в Глубокском районе, где погибла семья из трех человек

СК: cемья из трех человек погибла в ДТП в Глубокском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете раскрыли подробности смертельной аварии в Глубокском районе, в которой погибла целая семья.

Смертельная авария произошла на трассе Р-45 направлением «Полоцк — Глубокое — граница Литвы» 25 октября 2024-го. Примерно в 19.15 вблизи агрогородка Прозороки произошло столкновение двух иномарок — «Опеля» и кроссовера DS 7 CROSSBACK. В «Опеле» ехала семья из трех человек, кроссовером управлял 26-летний водитель.

— В результате ДТП водитель немецкого авто, его жена и 17-летняя дочь — погибли, — прокомментировали в СК.

В аварии в Глубокском районе погибла семья. Фото: СК.

Во время следствия были установлены ключевые детали столкновения. Единственным выжившим участником ДТП оказался водитель кроссовера, его тщательно допросили. Выяснилось, что авария произошла из-за выезда на встречную полосу.

Мужчину будут судить за нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть трех человек (ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).

Еще пенсионерка попала под скоростную электричку под Буда-Кошелево.

Тем временем ГАИ планирует задействовать систему мониторинга общественной безопасности для контроля за соблюдением ПДД самокатчиками и велосипедистами.