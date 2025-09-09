«Водитель кроссовера выехал на встречку». СК назвал виновника ДТП в Глубокском районе, где погибла семья из трех человек

В Следственном комитете раскрыли подробности смертельной аварии в Глубокском районе, в которой погибла целая семья.
Смертельная авария произошла на трассе Р-45 направлением «Полоцк — Глубокое — граница Литвы» 25 октября 2024-го. Примерно в 19.15 вблизи агрогородка Прозороки произошло столкновение двух иномарок — «Опеля» и кроссовера DS 7 CROSSBACK. В «Опеле» ехала семья из трех человек, кроссовером управлял 26-летний водитель.
— В результате ДТП водитель немецкого авто, его жена и 17-летняя дочь — погибли, — прокомментировали в СК.
В аварии в Глубокском районе погибла семья. Фото: СК.
Во время следствия были установлены ключевые детали столкновения. Единственным выжившим участником ДТП оказался водитель кроссовера, его тщательно допросили. Выяснилось, что авария произошла из-за выезда на встречную полосу.
Мужчину будут судить за нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть трех человек (ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
