В Новосибирске повторно возобновили расследование дела о забытой в теле ребенка катетерной струне

Мальчик из Казахстана приехал в Новосибирск вместе с матерью Вероникой Субач для операции на сердце в центре Мешалкина. 27 марта ему в бедренную артерию ввели катетер вместе с полуметровой струной, однако позже выяснилось, что медики забыли извлечь её. Помочь ребенку согласился врач из Италии, и посторонний предмет был успешно удалён.