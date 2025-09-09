В Новосибирске повторно возобновили расследование дела о забытой в теле ребенка катетерной струне

Следственные органы снова занимаются делом о 10-летнем мальчике из Казахстана, которому во время операции в центре Мешалкина оставили в теле медицинский предмет.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил держать его в курсе расследования уголовного дела по факту оставленной в теле ребенка катетерной струны, пишет АиФ-Новосибирск.
Мальчик из Казахстана приехал в Новосибирск вместе с матерью Вероникой Субач для операции на сердце в центре Мешалкина. 27 марта ему в бедренную артерию ввели катетер вместе с полуметровой струной, однако позже выяснилось, что медики забыли извлечь её. Помочь ребенку согласился врач из Италии, и посторонний предмет был успешно удалён.
Изначально против медиков было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ — ненадлежащее оказание медицинской помощи малолетнему. Позже производство было закрыто, поскольку якобы вред здоровью ребенка не был установлен.
Сейчас уголовное дело возобновлено. Адвокат матери мальчика Альбина Бортник рассказала, что первоначальное решение об отмене дела принималось районной прокуратурой Новосибирска. Обжалование постановления заняло некоторое время, но после повторного обращения в приёмную главы СК дело снова открыто.
«Уголовное дело было возбуждено в августе, затем отменено постановлением прокурора. Следователь обжаловал это решение, и после повторного обращения в СК расследование возобновилось», — отметила адвокат.