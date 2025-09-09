В Башкирии из реки достали мертвого водителя

На третий день поисков в реке Быстрый Танып в Бураевском районе спасатели госкомитета РБ по ЧС обнаружили затонувший автомобиль «ВАЗ-2112». Как информировал «Башинформ», 7 сентября машина на большой скорости перелетела через опалубку строящегося моста и упала в воду. Поисковые работы и извлечение автомобиля осложнялись сильным течением реки и плохой видимостью.
Только с помощью подводной камеры на глубине 2,5 метра спасателям удалось обнаружить автомобиль. При извлечении машины из воды в салоне обнаружили погибшего водителя.