В Екатеринбурге силовики закрыли крупный игорный клуб

В Екатеринбурге силовые структуры обезвредили крупный игорный клуб. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы свердловского СК Александр Шульга.
Точка функционировала на улице Готвальда. По версии следствия, группа лиц установила в помещении несколько столов для покера и проводила азартные игры с извлечением дохода.
Начальник пресс-службы полиции области Валерий Горелых добавил, что у подельников обнаружили три зарегистрированных травматических пистолета. А также поддельное служебное удостоверение одной из общественных организаций ветеранов. Представители МВД, СКР и ФСБ выясняют обстоятельства функционирования игорной точки.