«Женщина отдала ребенка и спустилась следом». Из горящего БЦ в Невском районе людей спасали через окна

Как рассказал очевидец «Фонтанке», из здания эвакуировали также и детей. По словам нашего читателя, женщина отдала пожарным своего ребенка, а затем спустилась по лестнице сама. Момент попал на фото.
«Женщина отдала ребенка и спустилась следом сама», — рассказывает очевидец.
В разговоре с нашим корреспондентом сотрудники бизнес-центра поделились и другими подробностями. По их словам, пожар начался на четвёртом этаже, где располагались швейные производства. Люди отметили, что никаких сигналов тревоги не прозвучало, о возгорании им сообщил коллега, заметивший густой чёрный дым. Тогда они поспешили спуститься вниз, но света в коридорах уже не было. Вместе с ними выбежал обгоревший мужчина в нательном белье, у которого сильно пострадали ноги. Он просил воды и место, где можно присесть.
По данным МЧС Петербурга, сообщение о пожаре в бизнес-центре на Большом Смоленском проспекте поступило в экстренные службы в 14:19. Возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС. На данный момент площадь пожара уточняется, а сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства пожара устанавливает прокуратура Невского района.
Отметим, что в здании располагаются офисы, магазины, фотостудии, танцевальные студии и столовая. На видео с места происшествия видно, что горят верхние этажи.