«Женщина отдала ребенка и спустилась следом». Из горящего БЦ в Невском районе людей спасали через окна

В разговоре с нашим корреспондентом сотрудники бизнес-центра поделились и другими подробностями. По их словам, пожар начался на четвёртом этаже, где располагались швейные производства. Люди отметили, что никаких сигналов тревоги не прозвучало, о возгорании им сообщил коллега, заметивший густой чёрный дым. Тогда они поспешили спуститься вниз, но света в коридорах уже не было. Вместе с ними выбежал обгоревший мужчина в нательном белье, у которого сильно пострадали ноги. Он просил воды и место, где можно присесть.