В Подмосковье произошло массовое отравление учеников элитного лицея

В подмосковном Технолицее имени В. И. Долгих, где годовое обучение обходится родителям почти в миллион рублей, произошло массовое отравление. Как минимум десять учеников четвертого класса почувствовали себя плохо после обеда в столовой 8 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на родителей пострадавших.
По информации канала, врачи подозревают у заболевших ротавирусную инфекцию или даже сальмонеллу.
Занятия в лицее не отменили, и администрация потребовала, чтобы здоровые дети все равно явились на уроки. Как пишет Baza, есть основания полагать, что число отравившихся гораздо больше: в некоторых классах в этот день присутствовало всего 2−3 ученика.