В Подмосковье произошло массовое отравление учеников элитного лицея

В подмосковном Технолицее имени В. И. Долгих, где годовое обучение обходится родителям почти в миллион рублей, произошло массовое отравление. Как минимум десять учеников четвертого класса почувствовали себя плохо после обеда в столовой 8 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на родителей пострадавших.