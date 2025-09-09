Ричмонд
В Подмосковье произошло массовое отравление учеников элитного лицея

Десятки учеников элитного подмосковного лицея отравились в столовой. Несмотря на подозрения врачей на ротавирус или сальмонеллу, администрация не прервала занятия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В подмосковном Технолицее имени В. И. Долгих, где годовое обучение обходится родителям почти в миллион рублей, произошло массовое отравление. Как минимум десять учеников четвертого класса почувствовали себя плохо после обеда в столовой 8 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на родителей пострадавших.

По информации канала, врачи подозревают у заболевших ротавирусную инфекцию или даже сальмонеллу.

Занятия в лицее не отменили, и администрация потребовала, чтобы здоровые дети все равно явились на уроки. Как пишет Baza, есть основания полагать, что число отравившихся гораздо больше: в некоторых классах в этот день присутствовало всего 2−3 ученика.