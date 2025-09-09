Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержан водитель, насмерть задавивший двух школьников в Армавире

В случае доказательств вины ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Источник: t.me/gibdd123region

Полицейские Армавира задержали водителя, совершившего смертельную аварию в Армавире, жертвами которой стали несовершеннолетние.

Напомним, вечером 8 сентября на улице Мира 25-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил трех мальчиков, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Два 13-летних школьника погибли на месте, их 15-летний друг госпитализирован с тяжелыми травмами.

Водителя, сбившего подростков, задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.