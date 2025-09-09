Задержан водитель, насмерть задавивший двух школьников в Армавире

Напомним, вечером 8 сентября на улице Мира 25-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил трех мальчиков, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Два 13-летних школьника погибли на месте, их 15-летний друг госпитализирован с тяжелыми травмами.